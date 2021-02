Immobile a C’è Posta per te: la sorpresa di Ciro e Jessica a Elena – VIDEO

Non è la prima volta che la coppia Ciro-Jessica Immobile viene invitata al celebre programma di Maria De Filippi

Una serata all’insegna dell’emozione per Ciro Immobile e la moglie Jessica. La coppia biancoceleste è stata infatti invitata al celebre programma C’è Posta per te per una sorpresa alla giovane Elena.

Il marito della ragazza, di fede laziale, è venuto a mancare, e la famiglia ha scelto il bomber biancoceleste per regalare un sorriso a Elena. L’attaccante ha consegnato alla ragazza una maglia della Lazio, tra l’emozione della stessa e della famiglia.