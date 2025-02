Castrovilli a Dazn: «Dobbiamo cambiare testa, salvezza non impossibile. Alla Lazio lascio questo messaggio»

Castrovilli, centrocampista del Monza, ha parlato così dopo il fischio finale del match con la Lazio a Dazn: le dichiarazioni

COSA BISOGNA CAMBIARE – «Bisogna cambiare la testa, è tutto questione di quello anche il gol preso. Ognuno di noi deve trovare la felicità di giocare a calcio, la salvezza non è impossibile perchè anche con due vittoria ti riagganci lì».

SQUADRA UN PO’ DEPRESSA – «Un po’ sì, ho trovato dei compagni non tristi ma un po’ giù. Forse abbiamo dato una botta di entusiasmo, speriamo che domenica faremo un’altra partita ma con la testa».

IL MONZA DEVE FARE DI PIU’ IN AVANTI – «Serve quella motivazione che spinge a riempire l’area, essere concreti e pericolosi».

COME SI SENTE – «Io adesso sto molto bene. Sapevamo di affrontare una grande squadra, sono molto forti. Faccio un grande in bocca al lupo alla Lazio, a me ora serve continuità perchè più uno gioca e più fa meglio. Mi serve solo giocare».