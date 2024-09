Castrovilli, l'ex viola RIPARTE dopo l'esclusione in Europa League e si carica cosi sui social - FOTO

Castrovilli, l’ex viola vuole dimenticare l’esclusione dalla lista Uefa e si carica sui social con un bel post motivazionale

Dimenticare l’esclusione in Europa League e concentrarsi sul campionato, questo è il nuovo obiettivo di Gaetano Castrovilli nei prossimi mesi alla Lazio. L’ex viola lo sa bene e approfitta della sosta della Nazionale per caricarsi e mettersi a disposizione di Baroni, come dimostra il post pubblicato sui social

PAROLE – Il tuo io passato crede in te. Il tuo io futuro conta su di te