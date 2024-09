Piscedda: «Esclusione Castrovilli? Inutile fare polemica. Può darsi che la Lazio abbia RAGIONE». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha parlato dell’esclusione di Castrovilli dalla lista UEFA della Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Questo non è il tempo delle polemiche. Se la società ha fatto questo tipo di valutazione avrà le sue ragioni. Giusto che si voglia preservare Castrovilli per farlo giocare in campionato, ma poi mi aspetto di vederlo in campo. Posso essere d’accordo con la scelta, l’importante è che abbia un minutaggio importante in Serie A. Ripeto, non è il momento di fare polemiche, staremo a vedere quello che succederà. Può darsi che abbia ragione la società, inutile fare previsioni».