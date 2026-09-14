Hanno Detto
Castro: «Ratkov profilo interessante per il nostro progetto! Necessita di tempo»
Luis Castro, tecnico del Levante, è intervenuto in merito all’esordio dell’ex Petar Ratkov: le dichiarazioni
Il debutto casalingo nel massimo campionato spagnolo si è rivelato in salita per il Levante, uscita sconfitta per 2-4 al termine di una sfida intensa contro il Barcellona. Tra le note della giornata spicca la prima apparizione ufficiale da titolare per il nuovo attaccante Petar Ratkov, schierato dal primo minuto e rimasto sul rettangolo verde per circa un’ora di gioco prima di essere sostituito. La prestazione offerta dal centravanti ex Lazio ha subito catturato l’attenzione della critica e dei tifosi, spingendo il tecnico Luis Castro ad analizzare apertamente la prova del suo giocatore in sede di conferenza stampa post-partita, offrendo spunti importanti sulla gestione del ragazzo!
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Le dichiarazioni di Luis Castro e le prospettive future per l’attaccante nel Levante
Interpellato dai cronisti sulle difficoltà incontrate dalla squadra e sull’impatto del nuovo rinforzo offensivo, l’allenatore ha voluto proteggere e incoraggiare il centravanti, evidenziandone le qualità tecniche e la necessità di un fisiologico periodo di ambientamento nel nuovo contesto tattico. L’analisi del mister si è concentrata sulle potenzialità del ragazzo e sulle aspettative del club valenciano: «Ratkov ha disputato una prova positiva ed è un profilo estremamente interessante per il nostro progetto. Le sue doti principali emergono chiaramente all’interno dei sedici metri avversari, ma le sue caratteristiche non si limitano esclusivamente a questo aspetto, vantando doti differenti e complementari. È arrivato da pochissimo tempo e necessita di un fisiologico periodo di ambientamento; è normale che possa commettere qualche imprecisione iniziale che rientra nella assoluta normalità del percorso».
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