Castellanos, parla Scaloni: «Ho convocato Castro perchè...»

Il ct dell’Argentina ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha fatto il punto anche sulla situazione legata a Valentin Castellanos

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato direttamente dal ritiro della sua nazionale, dove si è soffermato anche sull’attaccante della Lazio, Valentin Castellanos.

LE PAROLE – «Castro è in buona forma e si sta adattando al calcio italiano. Anche Castellanos era in quella posizione, in fase di recupero da un infortunio. Dovevamo decidere, e lo abbiamo fatto con Santiago. È forte fisicamente, si muove bene, tiene bene la palla e può aiutarci. Se abbiamo bisogno che entri, è disponibile. Dominguez sta facendo bene, può giocare sia a destra che a sinistra e fa uscire facilmente i giocatori. Quando si è trattato di decidere tra lui e Garnacho, abbiamo scelto lui per poterlo conoscere meglio».