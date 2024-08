Castellanos a LSC: «Era IMPORTANTE VINCERE. La FIDUCIA per me è fondamentale e qui ogni giorno...»

Il Taty Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato così dopo la vittoria all’esordio in campionato contro il Venezia

Ai microfoni di LSC, il Taty Castellanos ha parlato così dopo Lazio Venezia.

LE PAROLE – «Felice per la prima partita del campionato, abbiamo fatto una bellissima serata con i nostri tifosi. Continuiamo così. Il titolo di MVP? Sono felice, è importante aver vinto. Abbiamo avuto una bellissima serata tutti noi del gruppo. Questo è l’importante. Piano piano sento che dobbiamo lavorare sempre, tutti i giorni, ma la fiducia è la cosa più importante per me. Il gioco sulle fasce è importante, lavoriamo sempre con il mister e con il gruppo. È un nuovo sistema di gioco, è importante far arrivare sempre il pallone in area di rigore con tanti giocatori dentro. Oggi è stata una bellissima serata. Sono felice, abbiamo iniziato il campionato vincendo ed è questo l’importante. Il Venezia gioca bene, è una squadra buona come tante altre: la Serie A è così, bisogna lavorare tanto in settimana per continuare così».