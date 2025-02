Castellanos Lazio, Trevisani pazzo del Taty: «Mi ricorda Firmino, è la prova che puoi andare in Spagna e fare ottimi affari senza spendere 40 milioni»

Castellanos Lazio, Riccardo Trevisani entusiasta del Taty, ecco le sue parole sull’attaccante biancoceleste e la frecciata alla Roma

Riccardo Trevisani nel corso si Fontana di Trevi ha parlato in toni entusiastici del Taty Castellanos: di seguito le sue parole sull’attaccante della Lazio.

PAROLE – «Che bel giocatore! Uno di quei centravanti alla Zirkzee che fa giocare bene le squadre. Non è uno da 35 gol all’anno, ma quando gli arriva la palla i calciatori intorno iniziano a festeggiare perché sanno che gli possono arrivare i palloni in tutti i modi. Il Roberto Firmino della Lazio, riesce a fare delle cose superlative. Manda in porta i compagni che è un piacere, gioca quasi sempre per il compagno e spesso i gol che fa sono belli, una prerogativa di chi non segna tanto. Il gol che fa contro il Monza è proprio bello, apre bene l’interna è molto bella. Mi ricorda molto Bobby Firmino e mi fa riflettere su quanto sia complicato mettere in mostra le proprie qualità. Quando faceva la riserva di Immobile, anche quando giocava, non dava l’idea di questa forza tecnica e di questa grandezza di centravanti. Invece, è un bel centravanti, è proprio forte, uno di quelli che se gli passi la palla a duecento all’ora te la smorza sul piede, la fa girare di destro e di sinistro, può aprire di destro e di interno. Fa giocare bene la squadra e sta sommando anche bei numeri. Questo significa che puoi andare in Spagna e prendere un buon attaccante anche senza spendere 40 milioni, lo dico perché dall’altra parte di Roma hanno fatto la stessa operazione e non è venuta così».