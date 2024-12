Squalifica Castellanos, ufficiale lo stop: salterà Lazio Inter! La decisione del Giudice Sportivo

Squalifica Castellanos, l’attaccante biancoceleste salterà il big match di lunedì sera contro i nerazzurri a causa della sua ammonizione del Maradona

Archiviato il turno di campionato con la vittoria fondamentale del Maradona contro il Napoli, per la Lazio l’obiettivo primario è battere anche l’Ajax per blindare la qualificazione al turno successivo in Europa League, ma il match con l’Inter è li dietro l’angolo. Alla sfida con la squadra di Inzaghi però non ci sarà Castellanos, il quale diffidato non sarà quindi a disposizione di Baroni e ad ufficializzarlo è il Giudice sportivo con un comunicato ufficiale

GIUDICE SPORTIVO – CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta

sanzione)