Castellanos Immobile: chi è il favorito per giocare titolare in Lazio-Fiorentina. Sarri deve ancora sciogliere le ultime riserve

Come riferito dal Corriere dello Sport Taty Castellanos è in leggero vantaggio su Ciro Immobile per una maglia da titolare in Lazio-Fiorentina, anche se Sarri conserva il dubbio.

Qualcosa di più si capirà nell’allenamento previsto questa mattina a Formello. L’argentino, considerando le prove di ieri pomeriggio, parte in lieve vantaggio. Tra i due sarà comunque staffetta a gara in corso.