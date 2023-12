Castellanos a Dazn: «Era una vittoria importante, sono felice di aver segnato un gol fondamentale»

Castellanos, l’ex Girona commenta a caldo la vittoria di questa sera contro il Frosinone decisa anche da un suo gol

Ai microfoni di Dazn al termine di Lazio-Frosinone vinta dai biancocelesti con i ciociari, Castellanos protagonista della gara rilascia queste parole a riguardo

PAROLE – Sono molto felice di aver terminato l’anno così davanti ai nostri tifosi, felice di aver segnato e della vittoria. Era una partita difficile contro una grande rivale, vittoria importante per salire la classifica

TATUAGGIO MARADONA – Abbiamo Maradona e Messi. Per noi argentini fanno parte del DNA. Ho il tatuaggio di Diego per ciò che rappresenta per l’Argentina, tra poco arriverà quello di Messi

ITALIANO – Lo sto studiando, ringrazio tutti per il supporto