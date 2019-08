Caso Jony, la Lazio si affida alla FIFA: atteso il transfer provvisorio

Lazio e Malaga si affidano alla FIFA per risolvere la questione Jony: i biancocelesti sono fiduciosi e aspettano il transfer

Nelle ultime ore in casa Lazio sta tenendo banco la vicenda sul contratto di Jony (clicca QUI per la news completa). Il presidente Al Thani ha rivendicato il pagamento di 12 milioni di euro da parte dei biancocelesti per concedere il transfer dell’esterno spagnolo. Claudio Lotito tuttavia si ritiene tranquillo: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron capitolino è sicuro di aver sfruttato una clausola presente nel contratto di Jony, così si è rivolto alla FIFA.

La clausola di Jony: qual è la verità sul contratto?

La vicenda è nata dal momento in cui il Malaga ha fallito la promozione in Primera Liga. Jony ha dunque deciso di avvalersi della clausola presente sul suo contratto che gli permette di lasciare il club andaluso in prestito ad un anno dalla scadenza prevista nel 2020. Con il Malaga rimasto in Segunda, il calciatore ha diritto al trasferimento in una società di massima serie che fosse in grado di ricoprire l’ingaggio. La Lazio si è fatta avanti con il placido consenso del presidente Al Thani, il quale adesso ha però cambiato opinione.

La decisione spetta alla FIFA

La patata bollente è ora nelle mani della FIFA. Di solito, il massimo organismo calcistico mondiale in questi casi rilascia un transfer provvisorio, in attesa di entrare nel merito della vicenda. La dirigenza laziale spera di ottenerlo entro il 25 agosto, quando le Aquile esordiranno a Genova contro la Sampdoria. Con l’infortunio di Lulic, insieme alle non perfette condizioni di Lukaku e Durmisi, Jony è considerato già fondamentale per il tecnico Simone Inzaghi.

