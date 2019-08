Lazio, blindato Correa: in arrivo rinnovo più clausola

La Lazio avrebbe definito il rinnovo di contratto di Correa, con conseguente clausola rescissoria fissata a 70 milioni

Manterrà tutti i suoi big la Lazio, l’unica delle squadre di testa insieme al Napoli, a non aver effettuato nessuna cessione importante. I biancocelesti hanno resistito alle avance per Luis Alberto, Milinkovic e Correa. In autunno arriverà con tutta probabilità il rinnovo di contratto per tutti e tre.

TUCU – Proprio nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da Il Tempo, ci sarebbe stato un colloquio a Formello tra Igli Tare e l’agente di Correa, Alessandro Lucci. Ordine del giorno il rinnovo del Tucu, per cui erano già state gettate da tempo le basi, ma andavano limati gli ultimi dettagli. L’adeguamento fino al 2023 dovrebbe prevedere anche una clausola rescissoria fissata a 70 milioni di euro.