Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 14 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

Al primo posto nella lista degli acquisti della Lazio da fare per la prossima stagione è sicuramente quello di un attaccante. In questi giorni molto si è parlato di Llorente, il nodo però rimane quello economico. All’ex Juventus infatti si dovrebbe garantire un lauto guadagno che per ora è fuori dagli standard di Lotito.

I fratelli Vignato: idea per il futuro

Due giovani promesse per il futuro prossimo della Lazio: il ds Igli Tare ha messo gli occhi sui fratelli Vignato del Chievo Verona. C’è però da battere la concorrenza della Sampdoria.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS COMPLETA

Profili low cost

Fino ad ora i profili attenzionati dal ds Tare sono due: quello di Samatta del Genk: 1,80 cm di altezza classe 1992. L’altro nome che ruota in orbita biancoceleste è invece quello di Jari Oosterwijk altezza 1,94, classe 1995 in scadenza con il Twente.

Caicedo

Stallo invece per quanto riguarda la situazione legata a Caicedo. Il rinnovo di contratto non è ancora stato firmato, il contratto dell’ecuadoriano è in scadenza nel 2021 ed è difficile che senza la sua partenza possa arrivare una figura come Llorente. Saranno decisive le ultime settimane di mercato.

In uscita

In uscita rimangono sempre Wallace e Durmisi: il primo è seguito da alcuni club spagnoli, il secondo sembrava ad un passo dal Fenerbahce, ma ad oggi ancora nulla è stato concluso. Come riporta Il Messaggero Mendes vuole piazzare il prima possibile il brasiliano affinchè possa avere un credito con la Lazio per fare leva sui biancocelesti e mettere in cima alla lista dei desideri per l’attacco Bas Dost. Un’operazione che però potrebbe non decollare: la Lazio infatti è alla ricerca di un acquisto low-cost e l’olandese costa tra i 10 e 15 milioni.