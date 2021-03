Casini: «La Lazio sembra arrivata, Immobile non è in condizione»

Il senatore Pier Ferdinando Casini ha parlato del momento della Lazio e delle condizioni di Ciro Immobile ai microfoni di Radiosei

Un momento sicuramente non buono quello vissuto dalla Lazio, che nell’ultima settimana ha rimediato due sconfitte contro Bayern Monaco e Bologna. Di questo ha voluto parlare anche il senatore Pier Ferdinando Casini, che ha rilasciato delle dichiarazioni sul club biancoceleste.

Ai microfoni di Radiosei ha affermato: «Ho un figlio di fede laziale, è la mia seconda squadra, devo dire che la Lazio non può portare avanti tre competizioni ed in difesa non ha giocatori all’altezza delle avversarie. Lotito ha fatto miracoli, la Lazio è diventata quello che è oggi anche grazie a lui, ma è evidente che la rosa non è all’altezza. Il nuovo arrivato, Musacchio, è sembrato imbarazzante. La Lazio in questo momento sembra un po’ arrivata, le condizioni di Immobile non sono buone per esempio. Temo che alla fine per la Champions la spunti l’Atalanta, la vedo ad un livello diverso. Non so se Lotito potrà mai diventare senatore: c’è un ricorso, una procedura, bisognerà fare una votazione in base a questo».