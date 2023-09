Casale a DAZN: «Abbiamo avuto tanti confronti, dobbiamo ritrovare la prestazione» Le parole del centrale

Intervenuto ai microfoni DAZN nel pre gara di Lazio–Torino, Nicolò Casale, ha parlato del match contro i granata.

«Siamo stati tanto insieme in questi giorni. Abbiamo avuto tanti confronti, guardato tanti video per capire cosa non sta andando in questo momento. Bisogna ritrovare la prestazione, già da questa sera, poi il resto verrà di conseguenza.»