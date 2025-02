Casadei sicuro: «Il Torino sempre stata la prima scelta, hanno avuto tantissima fiducia in me». Poi scomoda il paragone con un ex Lazio!

Casadei parla così della sua scelta di accettare la corte del Torino: le dichiarazioni dell’ex obiettivo di mercato della Lazio

Alla Gazzetta dello Sport ha così parlato Cesare Casadei, neo acquisto del Torino ed ex obiettivo del calciomercato Lazio.

PERCHE’ IL TORINO – «Perché, sin dal primo giorno, è stata la prima società che ha mostrato tantissima fiducia verso di me. A cominciare dal presidente Urbano Cairo, che voglio ringraziare perché ha permesso di esaudire il mio desiderio di tornare in Italia».

DECISIONE – «Il Toro è sempre stata la mia prima scelta. Per fortuna, siamo riusciti a portarla a termine».

MILINKOVIC-SAVIC – «Per caratteristiche fisiche e tecniche mi rivedo in lui, per me è stato di grande ispirazione».