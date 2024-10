Cardone: «Sicuramente Baroni domani non rinuncerà a giocarsela e per la formazione ci sarà da capire questa cosa specifica»

Cardone, il giornalista a Radiosei fa il punto sulla situazione della Lazio in vista di domani sera soffermandosi sulla formazione

Intervenuto a Radiosei come di consueto, il giornalista Cardone alla vigilia della supersfida della Lazio contro la Juventus, ha fatto il punto della situazione odierno parlando della probabile formazione biancoceleste

PAROLE – La storia di Juve-Lazio è sempre molto affascinante. Ce ne sono alcune di gare a cui siamo particolarmente affezionati, penso alla Supercoppa del 1998 al vecchio Delle Alpi. Penso che sarà divertente anche domani, Baroni non rinuncerà alla sua formula offensiva. Sono curioso di capire dalla sua conferenza stampa se la ritiene l’occasione per cambiare anche un minimo l’atteggiamento, visto che per la prima volta si gioca contro una big in trasferta. Mi aspetto una risposta negative .

Per quanto riguarda le scelte di formazione, è molto importante capire la situazione di Guendouzi. Questo ultimo allenamento è molto importante per capire la reazione del piede. Le sensazioni di ieri sono positive, c’era ottimismo, ma il provino di oggi è determinante. Penso che alla fine giocherà. Per il resto, mi aspetto le solite scelte, con Marusic al posto dell’infortunato Lazzari.

Procede bene anche il recupero di Lazzari, forse si può ipotizzare un rientro più veloce rispetto a quanto inizialmente previsto. Vedremo se riuscirà a cavarsela con tre settimane