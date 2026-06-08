Cardone: «Giménez? Attaccante ideale per Gattuso! Prima meglio definire le cessioni»

Il giornalista Giulio Cardone è intervenuto in merito a due tematiche relative al mercato della Lazio! Le considerazioni

il giornalista Giulio Cardone, ospite ai microfoni di Radiosei, ha commentato le ultime novità sul mercato della Lazio, soffermandosi in particolare sull’accostamento di Santiago Giménez ai biancocelesti. Cardone ha analizzato le opportunità per rinforzare l’attacco, evidenziando come l’arrivo del classe 2001 potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il club capitolino. Nel corso dell’intervista, ha inoltre fatto il punto sulla situazione di Mario Gila, sottolineando l’importanza di definire il futuro del difensore spagnolo per garantire continuità e solidità alla rosa della Lazio in vista della prossima stagione! Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

Calciomercato Lazio LIVE: le novità su Gila e Provedel ma il sogno è Gimenez

MERCATO LAZIO – «Il mercato della Lazio dovrebbe chiudersi in pareggio, filtra questa indicazione, ma la conferma ufficiale arriverà entro fine mese. Al momento è molto probabile che il club non potrà operare liberamente. La situazione è complessa e Gattuso ne è pienamente consapevole».

GIMENEZ – «La novità in entrata riguarda il gradimento del Milan per Giménez: sarebbe l’attaccante ideale per Gattuso, anche se i costi restano elevati. È chiaro però che prima bisognerà definire le cessioni per poter essere credibili».

GILA – «A Napoli c’è un grande estimatore di Gila, si tratta di Allegri; al momento però al Milan regna confusione e nessuno gestisce il mercato, quindi vedremo se chi arriverà prenderà in considerazione il difensore spagnolo».