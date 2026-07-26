La pista Comuzzo si defila per la Lazio! Il Torino insiste per il prestito del difensore viola: i dettagli della trattativa

La pista Comuzzo perde consistenza in casa Lazio: tutti gli aggiornamenti sul difensore centrale della Fiorentina cercato dai biancocelesti

La Lazio sembra essersi progressivamente defilata dalla corsa per Pietro Comuzzo. Stando infatti a quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, le strade inizialmente aperte per il difensore della Fiorentina erano tre, ma alcune soluzioni avrebbero perso consistenza negli ultimi giorni. Tra queste ci sarebbe proprio quella biancoceleste, con la società capitolina concentrata soprattutto su Sergi Dominguez per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Gennaro Gattuso.

Il club che continua a muoversi con maggiore convinzione è invece il Torino, in corsa ormai da una decina di giorni e intenzionato a insistere per ottenere il giocatore in prestito.

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La priorità per la difesa della Lazio resta Dominguez

La Lazio aveva effettuato un sondaggio per il classe ’05, valutandolo come una delle possibili soluzioni per la difesa anche se il profilo prioritario resta però Dominguez, centrale della Dinamo Zagabria seguito da tempo dalla dirigenza biancoceleste.

La scelta di concentrare gli sforzi su un altro obiettivo ha inevitabilmente raffreddato la pista Comuzzo, che cerca una squadra disposta a garantirgli un minutaggio maggiore nel corso della prossima stagione.

Il Torino punta sul prestito del difensore viola

Il Torino è pronto a proseguire i contatti con la Fiorentina, cercando una formula capace di soddisfare tutte le parti. L’ipotesi principale sarebbe quella di un trasferimento temporaneo, utile al difensore per giocare con maggiore continuità senza interrompere definitivamente il rapporto con il club viola.

La concorrenza nella retroguardia della Fiorentina si è infatti ampliata dopo le ultime operazioni di mercato. Alle spalle dei possibili titolari restano elementi come Marin Pongracic e Luca Ranieri, circostanza che potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio riservato a Comuzzo.

Il difensore ha bisogno di giocare

Fino a pochi mesi fa la valutazione di Comuzzo si avvicinava ai 40 milioni di euro, ma la priorità del giocatore è ora trovare continuità. Oltre a Lazio e Torino, anche il Sassuolo aveva raccolto informazioni sulla sua situazione.

Al momento, però, sono i granata a mostrarsi maggiormente interessati. La Lazio sembra aver scelto altre direzioni, mentre il Torino proverà a trasformare il gradimento in una vera trattativa.