Cardone: «Fabiani ha rivolto l’appello anche a Lotito. Mi sembra una piccola svolta, anche se non porterà a nulla»

Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, ha analizzato l’attuale momento della Lazio ai microfoni di Radiosei. Le dichiarazioni

Tensione accesa in casa Lazio, dove la spaccatura tra la società e la tifoseria continua a far discutere. Ai microfoni di Radiosei, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha analizzato il delicato momento dei biancocelesti, evidenziando la mossa a sorpresa del direttore sportivo Angelo Fabiani.

«Fabiani stavolta l’appello invece che rivolgerlo ai tifosi, dopo che non è stato raccolto l’appello precedente, lo ha rivolto anche a Lotito. E l’appello che arriva da dentro al presidente mi sembra una piccola svolta, anche se non porterà a nulla», ha dichiarato Cardone.

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La ricerca della tregua e il fattore stadio

La dirigenza e lo staff tecnico, guidato dal tecnico Gennaro Gattuso, avvertono il peso di un ambiente sfiduciato. L’obiettivo primario resta quello di riportare la gente allo Stadio Olimpico per sostenere la squadra durante la stagione.

«Mi ha colpito che Fabiani abbia sollecitato Lotito al dialogo, a trovare un punto d’incontro con la tifoseria. Chiaro che il ds, come Gattuso, vive lo spogliatoio e quindi avverte questa situazione e cerca una soluzione. Ora non so se è tardi per provare ad arrivare ad una tregua», ha spiegato il giornalista, sottolineando il massimo impegno delle parti per riavvicinare i sostenitori.

Nodo mercato: l’incognita del blocco a gennaio

L’attenzione si sposta poi sul calciomercato invernale e sui vincoli finanziari che condizionano la gestione economica del club biancoceleste.

«Non è escluso il blocco totale a gennaio. Ora è il costo della rosa che conta, per aprire il mercato il rapporto tra i ricavi annuali e il costo della rosa deve essere inferiore ad un certo parametro. Fabiani ci ha detto che a gennaio confidano nel fatto di poter operare come in estate».