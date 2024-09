Cardone a Radiosei: «Dopo la sosta iniziano gli impegni infrasettimanali, e sono CURIOSO di vedere come Baroni gestirà la rosa»

Cardone, il giornalista intervenuto ai microfoni di Radiosei analizza i temi biancocelesti tra cui la rosa in base agli impegni europei

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Cardone analizza la situazione in casa Lazio soffermandosi sulla rosa di Baroni e la gestione della medesima, una volta che si riprenderà a giocare dopo la sosta delle nazionali

PAROLE – Lo storico clinico di Rovella era preoccupante già quando arrivò alla Lazio.

Diciamo che negli ultimi mesi, anche grazie ad una buona gestione, le cose si stanno stabilizzando. I segnali sono tornati positivi. Vi dico la verità, io continuo a preferirlo a Ricci che questa sera sarà titolare nell’Italia. Ripetiamo tutti i giorni che la Lazio a centrocampo è corta, auguriamoci non ci sia problemi ulteriori.

Sono contento per il Taty Castellanos che ha fatto il suo esordio in nazionale, non era facile da prevedere. Giovedì dovrebbe già essere a Roma dopo la gara con la Colombia. La Lazio giocherà con il Verona lunedì, spero che rientri ancora più motivato.

Stanno per i iniziare gli impegni infrasettimanali, tra poco capiremo che tipo di modalità scegliere Baroni in termini di turnover. Per lui è la prima esperienza da questo punto di vista. Credo che la partita con la Dinamo Kiev possa essere il giorno giusto per l’esordio di Gigot. Ci sono tecnici che fanno rotazioni alla terza gara a settimana, altri che utilizzano l’impegno infrasettimanale. Il calendario in quella porzione di stagione è particolarmente duro per la Lazio, tre trasferte ravvicinate. C’è stata un po’ di irritazione ma nulla di più nel club