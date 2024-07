Cardone a Radiosei: «Dia alla Lazio? Tutto dipende da Castellanos, mentre su Greenwood dico questo»

Cardone, il giornalista fa il suo consueto punto sul mercato della Lazio ai microfoni di Radiosei: ecco cos ha detto a riguardo

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Cardone, il quale analizzando il mercato della Lazio rilascia queste dichiarazioni soffermandosi tra gli argomenti, su Dia e Greenwood

PAROLE – Su Noslin c’era stato un rallentamento negli scorsi giorni legata alla percentuale sulla futura rivendita, ma poi l’accordo è stato trovato.

C’è stata anche una promessa su Cabal nel caso in cui uno tra Hysaj e Pellegrini uscisse.

Sull’albanese ci sarebbe un interessamento dall’Arabia Saudita per cui è possibile che possa finire lì.

Per Dele-Bashiru sono stati trovati accordi sia con la sua ormai ex società turca che col giocatore, quindi penso che non ci saranno problemi per vederli tutti ad Auronzo, Tchaouna incluso.

Se non partirà Castellanos, non verrà Dia. Ma se il Girona presenterà un’offerta da 20 milioni di euro per il Taty, Dia verrebbe alla Lazio quasi automaticamente.

A meno di richieste improvvise per Lazzari e Marusic, ad Auronzo si ripartirà da Marusic, Lazzari e Pellegrini, con Hysaj in stand by, che rimarrà in organico finché non troverà collocazione.

Questa sarà una settimana molto molto importante per Greenwood. Se il Manchester non abbasserà un po’ le pretese dai 35 milioni di euro, l’affare non si farà. C’è da dire che se non arriverà alcuna proposta per il giocatore, quella da quasi 20 milioni più il 50% per la futura rivendita potrebbe essere importante. La Lazio però ha fretta perché non può farsi sfuggire giocatori come Stengs e vuole evitare di finire in aste su altri obiettivi, mentre gli inglesi dal canto loro non hanno alcuna premura. Il Marsiglia rimane l’unica squadra realmente in corsa per il giocatore dello United oltre alla Lazio