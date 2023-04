Cardini su Sarri: «Se prenderà parte ai festeggiamenti nella sua Napoli? Conoscendolo bene…». Le parole dell’amico del tecnico e ex Ds del Sansovino

Ai microfoni di Serie A News, Nario Cardini, amico di Sarri e ex Ds del Sansovino, ha detto la sua su quello che sarà con la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Le sue parole:

SU SARRI– «Scudetto? Per lui non vincere a Milano sarebbe meno amaro. Se prenderà parte ai festeggiamenti nella sua Napoli? Conoscendolo bene…Per i festeggiamenti, andrebbe chiesto a lui, ma mi sento di escluderlo, conoscendolo bene. La vedo dura, Maurizio è una persona molto riservata e particolare, sotto questo punto di vista. Con lui poi ci siamo sentiti di recente, avevamo parlato proprio della Lazio e delle situazioni che aveva discusso e condiviso con me»

RAPPORTO COL NAPOLI– «Maurizio è ancora fortemente legato alla piazza di Napoli. Ogni qualvolta parliamo della sua esperienza in azzurro, lo fa con toni appassionati. Si è trovato benissimo lì, è stato amato da tutti e ha ancora tanti amici lì. Quindi, ripeto: penso proprio di sì. Se nel percorso di Spalletti c’è la sua mano? Non proprio. Al Napoli è stata fatta una rivoluzione netta, dove si è dato un taglio al passato con scelte sagge e salutando calciatori importanti. E poi sono stati bravi a rimpiazzarli con giocatori forti e a basso costo. Spalletti ha messo su un gruppo davvero forte, grazie all’aiuto della società e a questa modifica quasi totale dell’organico. Il Napoli, quest’anno, non ha fatto divertire soltanto i suoi tifosi, ma anche tutti gli appassionati di calcio. Non ci leggo, quindi, una continuità di percorso con quanto fatto da Sarri cinque anni fa »

LAZIO– «Se potrà lottare per lo scudetto il prossimo anno? Certo, è un’ipotesi plausibile. Va fatta, però, una differenza di carattere ambientale. La Lazio è una squadra molto seguita a Roma, ma dove ha una concorrenza interna che gli complica molto le cose. E parliamo chiaramente dell’AS Roma stessa. Detto questo, ribadisco: che la Lazio possa intraprendere un percorso simile a quello del Napoli è plausibile, soprattutto con Sarri in panchina. Quindi non poniamo limiti alla provvidenza »