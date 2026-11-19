Lazio, Pino Capua analizza il futuro di Provstgaard e l’importanza del derby contro la Roma: le dichiarazioni a TMW Radio

Il futuro di Oliver Provstgaard potrebbe diventare uno degli argomenti più discussi del prossimo calciomercato della Lazio. Il difensore danese, accostato all’Inter, è finito al centro delle riflessioni di Pino Capua, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare le prospettive del giocatore e le possibili strategie della società biancoceleste. Nel corso del suo intervento, Capua si è soffermato anche sul cammino di Lazio e Roma, indicando nel prossimo derby un appuntamento potenzialmente decisivo per entrambe le formazioni.

Calciomercato Lazio, Capua apre alla possibile cessione di Provstgaard

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervento riguarda proprio Provstgaard, considerato da Capua un difensore dalle prospettive importanti. Nonostante le qualità riconosciute al danese, il suo eventuale trasferimento non rappresenterebbe necessariamente una perdita insostituibile per la squadra biancoceleste.

SU PROVSTGAARD E L’INTER – «È uno dei difensori con più prospettiva del nostro campionato. Non so se andrà all’Inter, ma alla fine potrebbe prendere il posto di Bastoni, che qualche problema ce l’ha avuto e potrebbe cambiare aria. Il danese non vale quaranta milioni, ma potrebbe essere uno di quegli elementi che la Lazio potrebbe vendere senza particolari drammi. Meglio cedere lui piuttosto Taylor o Isaksen».

Una valutazione che introduce anche un possibile scenario legato ad Alessandro Bastoni. Secondo Capua, l’eventuale partenza del difensore nerazzurro potrebbe aprire uno spazio per Provstgaard, sebbene al momento si tratti soltanto di un’ipotesi.

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Taylor e Isaksen considerati più importanti di Provstgaard

Le parole di Capua offrono anche uno spunto sulle possibili priorità della dirigenza biancoceleste. Nel confronto tra Provstgaard, Kenneth Taylor e Gustav Isaksen, la sua preferenza è chiara: sarebbe meglio sacrificare il difensore danese piuttosto che privarsi di uno degli altri due giocatori.

Il ragionamento riguarda soprattutto la gestione della rosa e la possibilità di affrontare eventuali operazioni in uscita senza compromettere gli equilibri della squadra. La valutazione economica espressa da Capua, inoltre, ridimensiona l’ipotesi di una quotazione da 40 milioni di euro per Provstgaard. Si tratta, comunque, di un giudizio personale e non di una cifra ufficiale fissata dalla Lazio.

Derby Lazio-Roma, la previsione di Capua sui prossimi risultati

Nel corso dell’intervento a TMW Radio, Capua ha spostato l’attenzione anche sulla corsa delle due squadre della Capitale, mostrando particolare fiducia nei risultati che potrebbero arrivare prima dello scontro diretto.

SUL DERBY E SUI PROSSIMI IMPEGNI – «La Lazio farà nove punti, male che vada sette, perché con l’Atalanta non sarà facile. Contro le altre due invece non c’è partita. Anche la Roma farà nove punti. Ad ogni modo il derby sarà lo spartiacque della stagione per le due squadre».

Secondo questa previsione, dunque, Lazio e Roma potrebbero arrivare al derby dopo un percorso estremamente positivo. L’unico ostacolo particolarmente impegnativo individuato da Capua per i biancocelesti è rappresentato dall’Atalanta.

Il derby assumerebbe così un peso ancora maggiore nella definizione degli obiettivi stagionali delle due formazioni. Una partita che, nell’interpretazione di Capua, potrebbe segnare un passaggio decisivo nel percorso di entrambe, ben oltre il tradizionale significato della rivalità cittadina.