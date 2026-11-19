Gennaro Gattuso deve fare i conti con quattro assenze importanti: Zaccagni, Sutalo, Marusic e Nuno Tavares non saranno disponibili. Buone notizie per Gudmundsson, mentre Frattesi resta in ballottaggio per una maglia da titolare

La Lazio si avvicina alla sfida contro il Lecce con diverse questioni ancora da risolvere sul fronte degli infortuni. Sabato 21 novembre alle ore 15, i biancocelesti torneranno in campo allo Stadio Olimpico per la dodicesima giornata di Serie A 2026/2027, ma Gennaro Gattuso dovrà rinunciare ad alcuni elementi importanti della propria rosa. La situazione più delicata riguarda Mattia Zaccagni, che non ha ancora recuperato completamente dal problema muscolare e sarà costretto a saltare anche l’appuntamento contro i salentini. Non saranno disponibili neppure Josip Sutalo, Adam Marusic e Nuno Tavares, assenze che condizionano soprattutto le scelte difensive. Arrivano invece segnali incoraggianti da Davide Frattesi, che ha superato l’affaticamento accusato durante gli impegni con la Nazionale italiana, e da Albert Gudmundsson, ormai recuperato e pronto a tornare tra i convocati.

Zaccagni ancora indisponibile: il capitano punta al Torino

La principale assenza nel reparto offensivo riguarda Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio è ancora alle prese con i postumi del problema al quadricipite sinistro e non sarà a disposizione per la partita contro il Lecce.

Nonostante i miglioramenti registrati durante la sosta, lo staff medico non intende accelerare il recupero del calciatore. L’obiettivo è permettergli di tornare nelle migliori condizioni possibili, evitando il rischio di una ricaduta. Zaccagni punta a rientrare in occasione della successiva sfida di campionato contro il Torino.

La sua assenza costringerà Gattuso a valutare soluzioni alternative sulla corsia offensiva sinistra. Tra i candidati a sostituirlo figura Tijjani Noslin, che potrebbe avere un’altra opportunità dal primo minuto. L’allenatore dovrà cercare di mantenere gli equilibri offensivi anche senza il proprio capitano, una delle pedine più importanti del sistema di gioco biancoceleste.

Sutalo e Nuno Tavares ancora ai box: out anche Marusic

Le difficoltà maggiori riguardano il reparto arretrato, dove la Lazio dovrà fare a meno di tre giocatori. Josip Sutalo resta indisponibile a causa del problema muscolare accusato nelle scorse settimane.

Il difensore croato sta proseguendo il proprio percorso di recupero, ma non sarà utilizzabile contro il Lecce. Situazione simile per Nuno Tavares, ancora alle prese con i postumi della lesione muscolare riportata durante la partita contro il Napoli. Anche il portoghese necessita di ulteriore tempo prima di poter tornare a disposizione.

A completare l’elenco degli indisponibili c’è Adam Marusic, fermato da un nuovo problema fisico durante gli impegni con la Nazionale montenegrina. Tre assenze che riducono sensibilmente le alternative difensive a disposizione di Gattuso.

Sulle corsie esterne, il tecnico dovrebbe quindi affidarsi a Romano Floriani Mussolini e Alfonso Pedraza, chiamati a garantire copertura difensiva e sostegno alla manovra offensiva. La gestione del reparto sarà uno degli aspetti più importanti nella preparazione della partita.

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Frattesi recupera dall’affaticamento: resta il dubbio sulla titolarità

Tra le notizie positive della settimana figura il recupero di Davide Frattesi. Il centrocampista della Lazio aveva lasciato anticipatamente il ritiro della Nazionale italiana a causa di un affaticamento muscolare.

Gli esami svolti dopo il ritorno a Roma hanno escluso lesioni, permettendo al calciatore di riprendere progressivamente il lavoro con i compagni. Frattesi è tornato ad allenarsi in gruppo, ma la sua presenza dal primo minuto contro il Lecce non è ancora certa.

Gattuso vuole valutare attentamente le condizioni del giocatore, soprattutto alla luce del calendario impegnativo delle prossime settimane. Il centrocampista rappresenta una risorsa importante per la capacità di inserirsi negli spazi, accompagnare l’azione offensiva e dare intensità alla fase di pressione.

Tuttavia, la necessità di evitare rischi potrebbe spingere l’allenatore a una gestione prudente. In caso di partenza dalla panchina, una delle possibili alternative sarebbe Fisayo Dele-Bashiru. La decisione definitiva arriverà soltanto dopo le ultime valutazioni dello staff tecnico.

Gudmundsson torna disponibile: possibile ingresso nella ripresa

Un’altra notizia importante riguarda Albert Gudmundsson, che ha completato il recupero dal problema fisico che lo aveva costretto a saltare gli ultimi appuntamenti. L’attaccante islandese è tornato ad allenarsi regolarmente e dovrebbe rientrare nell’elenco dei convocati per la partita contro il Lecce.

Il suo recupero permette a Gennaro Gattuso di ritrovare un’alternativa importante per il reparto offensivo. Gudmundsson può infatti essere utilizzato in diverse posizioni, offrendo qualità tecnica, capacità di muoversi tra le linee e soluzioni negli ultimi metri.

Nonostante il pieno recupero, l’islandese dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Lo staff tecnico potrebbe decidere di concedergli spazio durante il secondo tempo, permettendogli di ritrovare gradualmente ritmo partita. Una gestione comprensibile dopo il periodo di inattività, soprattutto considerando la necessità di evitare sovraccarichi.