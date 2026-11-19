Novità importanti dall’allenamento dei salentini a Martignano: Fofana, Gandelman, Ngom e Tiago Gabriel tornano in gruppo. Restano assenti Ilić e Pierotti, mentre Monteiro e Berisha lavorano a parte

Il Lecce prosegue la preparazione in vista della trasferta contro la Lazio, in programma sabato 21 novembre alle ore 15 allo Stadio Olimpico. La formazione allenata da Eusebio Di Francesco ha svolto una nuova seduta mattutina presso il Centro Sportivo di Martignano, concentrandosi sugli ultimi dettagli in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Arrivano notizie incoraggianti per l’allenatore giallorosso, che ha ritrovato quattro giocatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive selezioni. Restano però alcune situazioni da monitorare, soprattutto per quanto riguarda l’infermeria. Ilić e Santiago Pierotti risultano ancora assenti, mentre Joel Monteiro e Medon Berisha hanno seguito programmi di allenamento personalizzati.

Di Francesco ritrova quattro nazionali: chi è tornato in gruppo

La notizia più importante della giornata riguarda il rientro di quattro giocatori dopo gli impegni internazionali. Sadik Fofana, Omri Gandelman, Oumar Ngom e Tiago Gabriel sono tornati regolarmente a disposizione di Eusebio Di Francesco, prendendo parte alla seduta di allenamento insieme ai compagni.

Un aggiornamento positivo per il tecnico salentino, che può così lavorare con un gruppo più completo in vista dell’importante trasferta romana. Il ritorno dei nazionali permette infatti di valutare con maggiore precisione le possibili scelte di formazione e le condizioni dei singoli calciatori. Resta invece ancora da completare il rientro di Kialonda Gaspar, atteso nel Salento nelle prossime ore dopo gli impegni con la propria rappresentativa.

La sua situazione sarà valutata dallo staff tecnico prima della partenza per Roma, tenendo conto del viaggio e del tempo a disposizione per preparare la partita.

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Due assenti a Martignano: Ilić e Pierotti ancora fuori

Non arrivano invece aggiornamenti positivi per Ilić e Santiago Pierotti, che non hanno preso parte all’allenamento mattutino. I due giocatori figurano ancora nell’elenco degli assenti, una situazione che potrebbe complicare le scelte di Di Francesco in vista della sfida contro la Lazio.

Il tecnico salentino dovrà valutare le alternative disponibili, soprattutto nel reparto offensivo, dove la presenza di Pierotti rappresenterebbe un’opzione importante. La sua eventuale indisponibilità potrebbe richiedere soluzioni differenti sulle corsie esterne. Per quanto riguarda Ilić, resta da capire quando potrà tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Al momento, il comunicato ufficiale non indica una data precisa per il recupero dei due calciatori, motivo per cui la loro presenza contro la Lazio resta incerta. Le valutazioni definitive arriveranno nelle ore precedenti la partita, anche sulla base delle indicazioni dello staff medico.

Berisha e Monteiro lavorano a parte: le condizioni dei due giocatori

Oltre ai due assenti, l’attenzione dello staff tecnico è rivolta anche alle condizioni di Medon Berisha e Joel Monteiro. Entrambi hanno svolto un programma di lavoro personalizzato durante la seduta di oggi.

Per Berisha si tratta di un’attività individuale programmata, mentre Monteiro prosegue il proprio percorso di preparazione differenziata. La situazione dei due calciatori dovrà essere monitorata nelle prossime ore per capire se potranno essere a disposizione contro la Lazio.

L’eventuale recupero offrirebbe a Di Francesco ulteriori possibilità nelle rotazioni, particolarmente importanti alla ripresa del campionato. Il tecnico dovrà però considerare non soltanto l’eventuale disponibilità dei giocatori, ma anche la loro condizione atletica.

Affrontare la formazione biancoceleste richiederà infatti una prestazione di grande intensità, con particolare attenzione alla gestione degli spazi e alla tenuta fisica nell’arco dei novanta minuti.

Domani la rifinitura e la conferenza stampa: le ultime prima dell’Olimpico

La preparazione del Lecce entrerà nella fase conclusiva venerdì 20 novembre. La formazione salentina svolgerà una seduta di rifinitura al mattino, sempre presso il Centro Sportivo di Martignano.

Successivamente, alle 12:45, è prevista la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, che presenterà la sfida contro la Lazio e farà il punto sulla situazione della squadra. Sarà un appuntamento importante soprattutto per conoscere gli aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori che hanno lavorato individualmente. Dopo gli ultimi impegni organizzativi, il gruppo partirà alla volta di Roma, dove sabato affronterà i biancocelesti.

Le principali notizie positive per il Lecce riguardano i quattro nazionali rientrati in gruppo, mentre restano da monitorare le situazioni di Ilić, Pierotti, Berisha e Monteiro.

Per Gattuso, le prossime indicazioni sulla formazione salentina saranno utili anche per preparare le scelte tattiche della Lazio. La sfida dell’Olimpico si avvicina e Di Francesco dovrà sciogliere gli ultimi dubbi prima di comunicare l’elenco dei convocati.