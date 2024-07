Capitano Lazio, STOCCATA di Impallomeni: «Non si fanno MANCARE NULLA, ma lui potrebbe mettere d’ACCORDO tutti»

Capitano Lazio, le parole di Impallonemi sulla vicenda che ha tenuto banco in casa dei biancocelesti con Cataldi e Zaccagni

Stefano Impallomeni, ospite di TMW Radio ha commentato la vicenda della fascia da Capitano della Lazio che negli ultimi giorni ha creato molti problemi in casa biancocelesti, con la squadra che spingeva per Cataldi e la società per Zaccagni. Alla fine Baroni ha deciso per quest’ultimo, prendendosi la responsabilità della scelta. Di seguito le parole dell’ex calciatore.

PAROLE – «Non si fa mancare nulla, con tante cose che non vanno. Credo però che anche la questione fascia sarà superata. Zaccagni potrebbe mettere d’accordo tutti, capiremo anche la voglia della società con Cataldi, che era l’altra opzione».