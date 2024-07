Capitano Lazio, il commento di Piccari: «POLEMICA INUTILE, la scelta fatta è quella giusta: uno un LEADER, l’altro un PANCHINARO»

Le parole di Marco Piccari sulla polemica in casa Lazio per l’assegnazione della fascia da Capitano a Zaccagni

Intervistato da TMW Radio Marco Piccari ha commentato la decisione della Lazio di dare la fascia da Capitano a Zaccagni e non a Cataldi. Di seguito

PAROLE – «Si è fatto poi un problema troppo grosso riguardo la scelta del capitano. Cataldi è un panchinaro, non è mai stato al centro della squadra, perché dare la fascia a lui? Si sceglie un giocatore rappresentativo come Zaccagni ed è giusto così, giusto che decida Baroni in base a una sua valutazione. E’ una polemica inutile, Cataldi non è al centro del progetto tattico di Baroni e quindi non può essere nominato lui. Si parla del nulla da giorni e mi sembra assurdo. E’ una polemica creata ad arte per creare ulteriore tensione».