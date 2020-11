Caos tamponi, Cucchi: «Serve chiarezza, spero la Lazio non abbia commesso errori»

Il commento del noto giornalista Riccardo Cucchi sull’ormai nota vicenda dei tamponi che ha coinvolto la Lazio

Il noto giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi ha voluto esprimere un’opinione in riferimento alla gravosa questione dei tamponi che sta avvolgendo il mondo Lazio. Attraverso un tweet ha evidenziato:

«In questo momento così complicato per il calcio professionistico ciò che serve davvero sono regole chiare, trasparenza e responsabilità. Non sono un medico e non mi addentro in sentieri insidiosi parlando di tamponi e risultati. Mi auguro che la #Lazio non abbia commesso errori».