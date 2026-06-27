Cannizzaro: «Lotito? Convinto dal fatto che Reggio Calabria sia la città più bella del mondo»

Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, ha raccontato la trattativa con Claudio Lotito per l’acquisizione della Reggina. Le sue parole

La Reggina volta pagina e si prepara ad aprire una nuova fase della propria storia. Dopo la chiusura della trattativa che ha portato Claudio Lotito a rilevare il club amaranto, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha commentato l’esito dell’operazione al rientro da Roma, davanti ai cronisti presenti.

Un passaggio atteso, delicato e ricco di implicazioni non soltanto sportive, ma anche identitarie per una piazza che vuole tornare a respirare ambizioni importanti. Cannizzaro ha sottolineato la complessità del percorso, ma anche la disponibilità mostrata dalle parti per arrivare alla fumata bianca. Le sue parole:

LOTITO E LE NUOVE STRUTTURE – «Ci faremo trovare pronti. Non possiamo permettere che i nuovi acquirenti rimangano spiazzati. Da domani mattina sarò al lavoro per garantire che tutto sia a posto. Come ho convinto Lotito? Gli ho detto che Reggio è la città più bella del mondo e lui ci ha creduto. Ho detto la verità, e il sindaco dice sempre la verità».

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

ENTUSIASMO – «Sono molto contento che sia finita così, ma non poteva andare diversamente. È stata una trattativa complessa, legata a tecnicismi che sono stati serenamente superati grazie all’intelligenza e alla professionalità delle parti. Ringrazio Lotito per la disponibilità dimostrata sin da subito. È entusiasta, carichissimo e già al lavoro per formare l’organigramma e la squadra».

BALLARINO – «Con lui abbiamo capito che questo era un obiettivo da perseguire insieme. Ringrazio lui e la struttura uscente per aver gettato basi solide. Noi ora puntiamo a un progetto credibile e forte. Un progetto visionario, futuristico, che non è solo sportivo ma sociale, culturale e di appartenenza. Deve riportare la nostra squadra ai livelli che merita. Ho detto che, qualora avessi vinto le elezioni, dal giorno dopo mi sarei occupato di questo dossier. Così ho fatto. L’obiettivo è raggiunto e credo sia contenta l’intera città. Adesso andiamo tutti a tifare Reggina».

Per la Reggina si apre dunque un capitolo carico di aspettative. L’arrivo di Lotito rappresenta una svolta significativa, ma la vera sfida inizierà adesso: costruire una società solida, una squadra competitiva e un percorso in grado di restituire entusiasmo a una tifoseria che sogna il ritorno del club amaranto nei palcoscenici che la sua storia reclama.

Calciomercato Lazio LIVE: tutte le novità su Gila, Galassi e Ratkov