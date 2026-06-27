Vergara resta un nome caldo per la Lazio, ma la concorrenza spaventa: Roma, Como e Tottenham su di lui

Vergara Lazio, il futuro del talentuoso centrocampista del Napoli resta al momento resta un rebus. Il d.s. Fabiani pensa ad un’offerta

Il futuro di Antonio Vergara resta uno dei temi più interessanti in chiave mercato. Il giovane talento di proprietà del Napoli non viene considerato completamente incedibile e, davanti a una proposta particolarmente importante, il club azzurro potrebbe prendere in considerazione l’idea di aprire una trattativa. Al momento, però, la posizione della società resta prudente: Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsi di un profilo considerato di grande prospettiva.

Nelle scorse settimane il nome di Vergara era stato accostato anche alla Lazio, alla ricerca di rinforzi giovani e di qualità per alzare il livello della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Il giocatore piace al tecnico biancoceleste, che ne apprezza caratteristiche, margini di crescita e capacità di incidere tra le linee.

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Vergara, Gattuso lo conosce e lo apprezza

Il legame tra Antonio Vergara e Gennaro Gattuso non è casuale. L’allenatore lo aveva già tenuto in grande considerazione, tanto da convocarlo in nazionale prima che un infortunio interrompesse il suo percorso proprio nel momento più delicato. Un segnale chiaro della stima tecnica nei confronti del giocatore, che resta un profilo da monitorare con attenzione anche in prospettiva futura.

Per la Lazio, un eventuale affondo su Vergara avrebbe un significato preciso: puntare su un calciatore giovane, italiano e con qualità tecniche importanti, in grado di rappresentare un investimento non solo per il presente, ma anche per gli anni successivi. Tuttavia, la situazione si è complicata nelle ultime settimane a causa dell’aumento della concorrenza.

Vergara, la concorrenza cresce giorno dopo giorno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, su Antonio Vergara non ci sarebbe soltanto la Lazio. Il giocatore sarebbe finito anche nel mirino di Roma, Como e Tottenham, tre club che stanno osservando con attenzione l’evoluzione del suo futuro. Una concorrenza importante, soprattutto considerando l’inserimento del club inglese, sempre molto attento ai giovani di prospettiva del calcio europeo.

Il Napoli, dal canto suo, non sembra intenzionato a svendere il giocatore. Solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare De Laurentiis, consapevole del valore tecnico e potenziale del ragazzo. La sensazione è che la partita sia ancora aperta, ma destinata a svilupparsi solo davanti a condizioni economiche molto favorevoli per il club azzurro.

Vergara Lazio, pista da seguire ma non semplice

La Lazio resta dunque alla finestra per Vergara, ma dovrà fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita. Il gradimento di Gattuso può rappresentare un elemento importante, ma non sufficiente da solo per indirizzare l’operazione. Serviranno valutazioni economiche, margini di manovra e soprattutto la volontà del Napoli, che al momento non ha fretta di decidere.

Il mercato biancoceleste entra così in una fase delicata: Vergara piace, ma strapparlo agli azzurri non sarà semplice. Il suo nome resta comunque uno di quelli da seguire con maggiore attenzione nelle prossime settimane.