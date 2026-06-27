Asp Lazio, definito l’accordo con il giocatore! Pronto un contratto fino al 2030: i dettagli

Asp Lazio, il club biancoceleste concluderà la trattativa con il Bayern sulla base di 4 milioni di euro! Pronto un contratto fino al 2030

La Lazio accelera sul mercato e si prepara a blindare uno dei talenti più cristallini del panorama europeo. Il club biancoceleste è infatti vicinissimo a definire l’acquisto di Jonathan Asp, trequartista danese classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, segnando un colpo importante per il futuro della rosa capitolina.

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Le cifre dell’affare

L’operazione tra biancocelesti e bavaresi si chiuderà sulla base di 4 milioni di euro fissi. All’interno dell’accordo, il club bavarese manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, garantendosi una plusvalenza in caso di un domani radioso per il talento scandinavo.

Un contratto a lungo termine

Per blindare il ventenne, reduce da un’ottima stagione in prestito agli svizzeri del Grasshopper, la dirigenza biancoceleste ha preparato un progetto a lunghissimo termine. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, per Asp è pronto un contratto fino al 2030, con un’opzione di prolungamento per un ulteriore anno, fino al 2031, a dimostrazione della totale fiducia che il club ripone nelle sue qualità tecniche.