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Amichevoli Lazio, si vanno definendo gli incontri estivi! Gli aggiornamenti
Amichevoli Lazio, si va definendo la lista degli incontri estivi per testare la tenuta fisica dei biancocelesti. Gli aggiornamenti
La nuova stagione della Lazio guidata da Gennaro Gattuso è pronta a entrare nel vivo. I biancocelesti dovranno accelerare i tempi della preparazione estiva a causa di un impegno ufficiale che arriverà prima del previsto: il debutto nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova, in programma il prossimo 16 agosto nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma.
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Le date ufficiali del ritiro a Formello
Come svelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il quartier generale del club sarà il centro nevralgico della prima fase di lavoro. Il ritiro a Formello prenderà ufficialmente il via il 10 luglio e si concluderà il 25 dello stesso mese. Sotto le direttive del tecnico calabrese, la squadra svolgerà intense sessioni di allenamento per mettere benzina nelle gambe e assimilare i nuovi dettami tattici.
I primi test nel ritiro a Formello
Per valutare lo stato di forma del gruppo all’interno del ritiro, lo staff tecnico ha intenzione di programmare una serie di collaudi sul campo. La prima uscita informale avverrà presumibilmente in famiglia contro la formazione Primavera. Successivamente, la dirigenza capitolina punterà a sfidare compagini più collaudate per testare i progressi atletici.
Il programma oltre il ritiro a Formello
Secondo la rosea, la società sta valutando l’organizzazione di due amichevoli contro Barletta e Frosinone. Il programma estivo non si esaurirà però entro i confini nazionali: l’agenda prevede infatti anche la pianificazione di due importanti test amichevoli internazionali da disputare subito dopo la fine del ritiro a Formello, utili per misurare lo spessore della squadra in vista del debutto ufficiale a metà agosto.
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