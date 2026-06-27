Connect with us

News

Amichevoli Lazio, si vanno definendo gli incontri estivi! Gli aggiornamenti

Published

2 ore ago

on

By

Gennaro Gattuso e1779813141367

Amichevoli Lazio, si va definendo la lista degli incontri estivi per testare la tenuta fisica dei biancocelesti. Gli aggiornamenti

La nuova stagione della Lazio guidata da Gennaro Gattuso è pronta a entrare nel vivo. I biancocelesti dovranno accelerare i tempi della preparazione estiva a causa di un impegno ufficiale che arriverà prima del previsto: il debutto nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova, in programma il prossimo 16 agosto nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

Ultimissime Lazio LIVE: anche l’Atalanta punta Gila. Le parole del Ds Fabiani

Le date ufficiali del ritiro a Formello

Come svelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il quartier generale del club sarà il centro nevralgico della prima fase di lavoro. Il ritiro a Formello prenderà ufficialmente il via il 10 luglio e si concluderà il 25 dello stesso mese. Sotto le direttive del tecnico calabrese, la squadra svolgerà intense sessioni di allenamento per mettere benzina nelle gambe e assimilare i nuovi dettami tattici.

I primi test nel ritiro a Formello

Per valutare lo stato di forma del gruppo all’interno del ritiro, lo staff tecnico ha intenzione di programmare una serie di collaudi sul campo. La prima uscita informale avverrà presumibilmente in famiglia contro la formazione Primavera. Successivamente, la dirigenza capitolina punterà a sfidare compagini più collaudate per testare i progressi atletici.

Il programma oltre il ritiro a Formello

Secondo la rosea, la società sta valutando l’organizzazione di due amichevoli contro Barletta e Frosinone. Il programma estivo non si esaurirà però entro i confini nazionali: l’agenda prevede infatti anche la pianificazione di due importanti test amichevoli internazionali da disputare subito dopo la fine del ritiro a Formello, utili per misurare lo spessore della squadra in vista del debutto ufficiale a metà agosto.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×