Canigiani: «Circa 14 mila abbonamenti sottoscritti». E sul calendario…

Il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani, ha commentato i calendari e aggiornato il dato sugli abbonamenti

Marco Canigiani ha parlato a Lazio Style Radio della campagna abbonamenti e dei calendari. Ecco le sue parole: «Per gli abbonamenti siamo intorno alle 14 mila sottoscrizioni. Chi vuole fare l’abbonamento dovrebbe anticipare i tempi, così da poter scegliere i posti migliori per tutta la stagione».

CALENDARIO – «Ieri è uscito il calendario di Serie A e la prima partita in casa è proprio il derby. Un incentivo in più per far spingere i tifosi ad abbonarsi nel minor tempo possibile: ne va della loro comodità, e serve per l’organizzazione in generale. Il calendario, comunque, è molto particolare. Partiamo con una partita importantissima all’inizio e una determinante alla fine, Roma e Napoli sono due avversari ostici. Tutti i giudizi verranno dati sul campo, non esistono partite facili o difficili, ogni match è differente da un altro».