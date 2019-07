Roma, Fienga: «Derby alla seconda? Un modo per Fonseca per rompere il ghiaccio…»

Guido Fienga, CEO della Roma, ha commentato così il sorteggio del calendario che ha voluto il derby alla seconda giornata

Il sorteggio del calendario della prossima stagione di Serie A ha voluto il derby della Capitale alla seconda giornata, in particolare il primo settembre. A margine della presentazione presso gli studi di Sky, il CEO della Roma Guido Fienga ha dichiarato: «Il derby alla seconda sarà un modo per rompere subito il ghiaccio per Fonseca. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora e siamo molto soddisfatti dell’allenatore, è molto intelligente. Lo conoscerete durante l’anno, è una persona tranquilla e carismatica».