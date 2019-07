Canigiani: «Partenza positiva della campagna abbonamenti, venduti circa 4.000»

Canigiani, il punto della situazione sulla campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti è partita, oggi la Lazio partirà verso il ritiro di Auronzo di Cadore per iniziare anche il ritiro estivo. Il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per tutti gli aggiornamenti:«La campagna abbonamenti procede con un buon ritmo, nella giornata di ieri eravamo già a circa 4mila abbonati. Fino al 21 luglio andrà avanti la prelazione per gli abbonati. Nella fase di blocco delle prelazioni sapremo fornire dei dati più dettagliati sul successo della varie».

«Credo che il Comune di Auronzo di Cadore quest’anno ci abbia fatto spostare di poco la collocazione del village dedicato ai bambini, ma sarà sempre nei pressi del campo. Penso che sarà possibile anche scattare qualche foto con la Coppa Italia».