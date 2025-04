Candela: «La Roma arriva da sette vittorie e dal pareggio con la Juventus, sta bene ma il derby è a sé. Match importantissimo»

Candela, ex giocatore giallorosso, dice la sua sull’imminente derby della capitale tra Lazio e Roma: le sue parole sulla sfida

L’ex calciatore della Roma Vincent Candela è entusiasta per la grande sfida alla quale assisterà questa sera alle ore 20:45. In programma in Serie A ci sarà infatti il derby contro la Lazio sulla quale ha preso parola a margine del ‘derby di padel’ alla FIP Silver Mediolanum Padel Cup. Le sue parole sull’importanza di questa partita e sul derby più bello a cui abbia mai preso parte:

COMMENTO – «La Roma arriva da sette vittorie e dal pareggio con la Juventus, sta bene mentalmente anche se non c’è Dybala. La Lazio è due punti avanti, ha perso con il Bodo e ha speso energie preziose ma lo sappiamo, il derby è una partita a sé e la stanchezza non può condizionare. Questo è un match importantissimo per entrambe le squadre. Io di sicuro sarò allo stadio per tifare la mia Roma.»

DERBY – «Quello che mi sono goduto di più è stato il 5-1 del 2002, che era un Lazio-Roma. Dopo mezz’ora eravamo 4-0 per noi, quindi nel secondo tempo ho vissuto in pieno lo spettacolo. Non dico che sia stato il più facile, ma di certo non ci aspettavamo quel risultato.»

ALLENATORE – «Se fosse sul mercato prenderei subito Antonio Conte… Lui è un grande professionista, è vincente e fa crescere i giovani. Al momento è l’allenatore più forte in Italia. Si parla di Gasperini e Allegri che pure mi piacciono. Ranieri? Sta facendo molto bene, ha scelto di fermarsi anche se non si sa mai. Mi piacerebbe una sorpresa da parte sua, ma non credo succederà. L’importante è prendere subito il nuovo allenatore in modo da iniziare a costruire la squadra per la prossima stagione. Anche se questa non è finita ed è ancora aperta sia la qualificazione in Europa League che quella per la Champions, che sarebbe straordinaria.»