Cancellieri, l’Europeo per rilanciarsi? La Lazio ci spera. Tra i calciatori più attesi per quanto riguarda la selezione azzurra c’è senz’altro il laziale

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, conclusa la stagione con la Lazio, Matteo Cancellieri si dedica all’Europeo Under 21 con l’Italia che si svolgerà dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia.

I ragazzi di Nicolato sono inseriti nel girone D con Francia, Norvegia e Svizzera. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale di due anni fa stavolta l’obiettivo è arrivare almeno tra le prime quattro per sperare di poter centrare la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi in programma nel 2024.