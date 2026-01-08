Cancellieri: «Dobbiamo guardare alle cose buone fatte! Da centravanti mi sono trovato bene» - Lazio News 24

Matteo Cancellieri, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match con la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

Nella giornata di ieri si è disputata Lazio-Fiorentina all’Olimpico! La gara si è conclusa con un pareggio per 2-2. In seguito, è intervenuto l’attaccante Matteo Cancellieri per analizzare la serata ai microfoni di Lazio Style Radio. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni:

«Dovremo riporre lo sguardo anche a ciò che di buono abbiamo fatto, come il primo tempo! Se devo trovare una critica, penso sia la cattiveria sotto porta. Da centravanti mi sono trovato veramente bene, devo sfruttare le mie qualità».

