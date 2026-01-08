 Cancellieri: «Dobbiamo guardare alle cose buone fatte! Da centravanti mi sono trovato bene» - Lazio News 24
Connect with us

Hanno Detto

Cancellieri: «Dobbiamo guardare alle cose buone fatte! Da centravanti mi sono trovato bene»

Published

37 minuti ago

on

By

Cancellieri
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Matteo Cancellieri, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match con la Fiorentina. Le sue dichiarazioni

Nella giornata di ieri si è disputata Lazio-Fiorentina all’Olimpico! La gara si è conclusa con un pareggio per 2-2. In seguito, è intervenuto l’attaccante Matteo Cancellieri per analizzare la serata ai microfoni di Lazio Style Radio. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni:

«Dovremo riporre lo sguardo anche a ciò che di buono abbiamo fatto, come il primo tempo! Se devo trovare una critica, penso sia la cattiveria sotto porta. Da centravanti mi sono trovato veramente bene, devo sfruttare le mie qualità».

LEGGI ANCHE: Guendouzi: «Volevo farvi un saluto, ciao a tutti tifosi della Lazio! Meritate solo felicità»

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.