Guendouzi: «Volevo farvi un saluto, ciao a tutti tifosi della Lazio! Meritate solo felicità»

Mattéo Guendouzi saluta con amore tutto il popolo biancoceleste! Il Fenerbahce lo attende: le dichiarazioni

La Lazio è pronta a salutare uno dei suoi uomini simbolo. Mattéo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, è ormai a un passo dal trasferimento al Fenerbahce, in un’operazione che garantisce al club biancoceleste una plusvalenza importante e risorse immediate da reinvestire sul mercato!

Calciomercato Lazio, i dettagli dell’accordo

L’intesa tra Lazio e Fenerbahce è stata raggiunta su una base complessiva di 30 milioni di euro: 28 milioni di parte fissa più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Un’operazione rapida che consente alla società capitolina di monetizzare al massimo uno dei suoi pilastri.

Diventato in breve tempo un punto di riferimento per grinta e carisma, Guendouzi ha salutato i tifosi attraverso un messaggio pubblicato sul canale ufficiale YouTube della Lazio, come riportato da Gianluca Di Marzio. Un addio ormai imminente. Le sue dichiarazioni:

SALUTO – «Volevo farvi un saluto, ciao a tutti tifosi della Lazio. Volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi, ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato fin dal primo giorno all’aeroporto, me lo ricordo bene. Sono arrivato con la mia famiglia e abbiamo vissuto emozioni magnifiche».

AUGURIO – «Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità, meritate tutte le cose più belle del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto più di più di quello che stiamo facendo in questa stagione, questo è sicuro. Ma comunque, voi meritate davvero qualcosa di grande. In ogni caso siete davvero nel mio cuore, come persone che mi hanno sempre sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili».

PERCORSO – «Non è stato sempre facile, ma in ogni caso sono sempre stato sincero, ho sempre cercato di fare del mio meglio, mi sono sempre dato per questa maglia, perché ve lo meritate. E resterete davvero per sempre impressi nel mio cuore».

LEGGI ANCHE: Mercato Lazio, contatti frequenti per Taylor e Pedraza: ecco cosa filtra