Cancellieri Lazio, l’ex allenatore: «Somiglia a Bale per corsa e progressione»

Nicola Corrent, ex allenatore della Primavera del Verona che ha avuto Cancellieri come calciatore, in una intervista a Gianlucadimarzio.com ha parlato delle qualità dell’attaccante pronto a vestire la maglia della Lazio.

COME BALE – «Lavoravo con lui individualmente per via dell’ottimo rapporto che avevamo. Mi piaceva fargli vedere video dei giocatori top per aiutarlo a migliorare in alcuni fondamentali. Avevo scelto in particolar modo Bale visto che tra i due c’è una vaga somiglianza per facilità di corsa, progressione e attacco della porta».

ESORDIO IN NAZIONALE – «Gli ho mandato un messaggio per il suo esordio, è stato molto emozionante anche per me. Gli ho fatto i complimenti e gli ho detto che poteva anche non sbagliare il primo pallone. Per il futuro lo vedo nelle squadre più importanti di Serie A. Calciatori del genere vanno fatti sempre giocare».