Cancellieri Brentford, l’attaccante ha deciso il suo futuro: gli aggiornamenti

Cancellieri Brentford, l’attaccante della Lazio ha comunicato al club inglese la decisione in merito al suo futuro. Gli aggiornamenti

Il mercato della Lazio regala un sussulto inaspettato, ma questa volta non riguarda un nuovo acquisto, bensì una conferma di peso nel reparto avanzato. Matteo Cancellieri ha sciolto le riserve sul suo futuro, prendendo una decisione che ribalta le ultime strategie di uscita del club capitolino.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, l’esterno offensivo avrebbe declinato ufficialmente l’offerta proveniente dall’Inghilterra. Nonostante il forte pressing del Brentford, club stabilmente protagonista in Premier League, il giocatore ha scelto di non volare oltremanica.

Il gran rifiuto di Cancellieri

La notizia ha del clamoroso se si considera il fascino del campionato inglese. Il Brentford aveva individuato nell’esterno offensivo il rinforzo ideale per dare rapidità e imprevedibilità alla propria manovra offensiva. Tuttavia, il calciatore ha comunicato direttamente alle “Bees” la sua ferma volontà di rimanere alla Lazio.

La scelta del ragazzo è definitiva. Questo “colpo interno” potrebbe chiudere le porte a ulteriori innesti nel reparto, poiché il club biancoceleste si ritrova ora con una batteria di esterni completa e giovane. Il sacrificio economico che il club avrebbe potuto fare con la sua cessione viene dunque messo in secondo piano rispetto al valore tecnico che Cancellieri può portare alla causa laziale in questa stagione.

