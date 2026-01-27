Noslin Monaco, c’è la prima offerta per l’attaccante! I dettagli

Noslin Monaco, il club francese avrebbe formulato la prima offerta alla Lazio per l’attaccante olandese. I dettagli

Il calciomercato della Lazio entra in una fase caldissima, con le big europee che iniziano a bussare alla porta di Claudio Lotito. L’ultimo nome a finire al centro dei rumors internazionali è quello di Tijjani Noslin, l’attaccante olandese che, nonostante un avvio di stagione tra alti e bassi, continua a godere di un grandissimo mercato all’estero, specialmente in Ligue 1.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira tramite un post sul proprio profilo X, l’AS Monaco avrebbe rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale per assicurarsi le prestazioni dell’ex giocatore del Verona già in questa sessione di trasferimenti.

Offerta ufficiale dalla Ligue 1: il Monaco punta tutto su Noslin

La proposta messa sul piatto si basa sulla formula del prestito con diritto di riscatto. I contatti tra le parti sono stati avviati, ma la fumata bianca non sembra essere imminente. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe lusingato dall’interesse di un club storico come il Monaco, ma resta in attesa di capire quali siano i piani tecnici dei biancocelesti, specialmente dopo gli ultimi arrivi nel reparto avanzato che ne hanno ridotto il minutaggio.

LEGGI ANCHE: Przyborek Lazio, l’interesse è concreto! Ecco cosa filtra

