Cana: «La vittoria della Coppa Italia contro la Roma tra i successi più belli. E’ rimasta intatta l’intesa con la città»

Lorik Cana, ex difensore biancoceleste, ha ripercorso le tappe più importanti della sua esperienza nella Lazio. Le dichiarazioni

L’ex difensore biancoceleste Lorik Cana, colonna della Lazio dal 2011 al 2015, ha ripercorso le tappe più significative della propria carriera in un’intervista concessa ai microfoni di FSHF TV. Oltre ad analizzare gli anni trascritti in Francia, l’ex calciatore si è soffermato sul profondo legame che lo unisce alla capitale e ai colori biancocelesti.

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Cana sulla vita a Roma e il legame familiare

L’ex centrale ha sottolineato come la città di Roma sia diventata un punto di riferimento indissolubile per la sua vita privata e per i suoi cari: «Nutro un affetto enorme per la capitale, un sentimento legato a doppio filo alla mia famiglia. Durante i quattro anni in biancoceleste abbiamo superato periodi complessi, ma l’intesa con la città è rimasta intatta. Scegliere di tornare a viverci dopo la nascita del nostro secondo figlio è stata un’evoluzione del tutto spontanea».

Cana e il trionfo nel derby di Coppa Italia

Nel bilancio della propria avventura calcistica, l’ex difensore ha evidenziato l’impatto emotivo della storica finale contro la Roma: «Tra i successi più importanti della mia carriera c’è senza dubbio la Coppa Italia vinta nel derby. Conquistare quel trofeo in una stracittadina unica ha garantito la qualificazione europea e ci ha consegnato alla storia della città. Vivendo a Roma percepisco ancora oggi l’affetto della gente per quell’impresa».

Lorik Cana sulle tappe fondamentali della carriera

Infine, il calciatore ha tracciato una panoramica sulle gare e sui trofei rimasti scolpiti nella sua memoria sportiva: «I momenti indimenticabili partono dal debutto con il Paris Saint-Germain e dalle prime coppe alzate in Francia, fino all’esordio con il Marsiglia che coronava il mio sogno d’infanzia. In Italia, la vittoria del derby resta un traguardo eterno che consacra chiunque l’abbia vissuto».