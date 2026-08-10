Occhi puntati su Miretti! Non solo la Lazio: sul classe 2003 anche Bologna, Fiorentina e Cagliari

La Lazio pensa a Miretti per rafforzare il centrocampo ma la concorrenza è tanta! Anche Cagliari, Bologna e Fiorentina sul classe 2003

La Lazio si muove con fatica in questa sessione di mercato che fatica a decollare nonostante gli ingaggi di Galassi, Pedraza e Doekhi. Il club biancoceleste ha diversi reparti da puntellare tra cui anche il centrocampo: infatti si sarebbe registrato un ritorno di fiamma per Fabio Miretti, centrocampista in uscita dalla Juventus.

Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna ad essere il leader? Le novità sul Flaminio e le conferenze stampa

La spietata concorrenza per Miretti

I biancocelesti non sono gli unici ad essersi mossi sul giocatore. Secondo quanto evidenziato da Gazzetta.it, il club capitolino dovrà fare i conti con una nutrita concorrenza tutta italiana: anche Cagliari, Bologna e Fiorentina hanno avviato contatti preliminari per esplorare la fattibilità dell’affare.

Il nodo formula nell’operazione Fabio Miretti

A complicare i piani dei biancocelesti è la posizione dei torinesi sul mercato. La Lazio e le altre società interessate punterebbero infatti a chiudere per un prestito, mentre i bianconeri vorrebbero lasciar partire Miretti esclusivamente a titolo definitivo. Le parti continueranno a lavorare per cercare un punto d’incontro nei prossimi giorni.