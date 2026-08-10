Calciomercato
Occhi puntati su Miretti! Non solo la Lazio: sul classe 2003 anche Bologna, Fiorentina e Cagliari
La Lazio pensa a Miretti per rafforzare il centrocampo ma la concorrenza è tanta! Anche Cagliari, Bologna e Fiorentina sul classe 2003
La Lazio si muove con fatica in questa sessione di mercato che fatica a decollare nonostante gli ingaggi di Galassi, Pedraza e Doekhi. Il club biancoceleste ha diversi reparti da puntellare tra cui anche il centrocampo: infatti si sarebbe registrato un ritorno di fiamma per Fabio Miretti, centrocampista in uscita dalla Juventus.
Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna ad essere il leader? Le novità sul Flaminio e le conferenze stampa
La spietata concorrenza per Miretti
I biancocelesti non sono gli unici ad essersi mossi sul giocatore. Secondo quanto evidenziato da Gazzetta.it, il club capitolino dovrà fare i conti con una nutrita concorrenza tutta italiana: anche Cagliari, Bologna e Fiorentina hanno avviato contatti preliminari per esplorare la fattibilità dell’affare.
Il nodo formula nell’operazione Fabio Miretti
A complicare i piani dei biancocelesti è la posizione dei torinesi sul mercato. La Lazio e le altre società interessate punterebbero infatti a chiudere per un prestito, mentre i bianconeri vorrebbero lasciar partire Miretti esclusivamente a titolo definitivo. Le parti continueranno a lavorare per cercare un punto d’incontro nei prossimi giorni.
News
Virata decisa su Pinamonti! Trattativa in corso tra Lazio e Sassuolo
La Lazio intende provare l’affondo per Andrea Pinamonti: è in corso una trattativa per capire la fattilibilità dell’operazione Il calciomercato...
Gimenez si allontana dalla Lazio! Trattativa avanzatissima tra Porto e Milan
Gimenez si allontana dalla Lazio! E’ in corso una trattativa avanzatissima tra Porto e Milan per l’attaccante messicano Il calciomercato...
Dieng Lazio, sirene francesi per l’attaccante! Il Nizza vuole tentare l’affondo
Dieng Lazio, anche il Nizza monitora l’attaccante accostato ai biancocelesti nelle ultime settimane. I dettagli Il nome di Bamba Dieng...