Mercato Lazio, sfuma Piccoli? Il Bologna è in pole grazie alla partenza di Dallinga

Mercato Lazio, beffa dal Bologna per Piccoli? L’uscita di Dallinga accelera l’accordo con la Fiorentina

Il calciomercato estivo entra nella sua fase più calda e regala colpi di scena clamorosi per quanto riguarda il futuro di Roberto Piccoli. Il centravanti di proprietà della Fiorentina è ormai vicinissimo a lasciare il club toscano nei prossimi giorni, pronto a iniziare una nuova avventura professionale rimanendo stabilmente protagonista nel campionato di Serie A. Se fino a poche ore fa la Lazio sembrava la squadra in prima fila per assicurarsi il bomber su specifica richiesta del tecnico, la situazione ha subito una svolta del tutto inattesa grazie al forte inserimento di un’altra pretendente.

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Il Bologna di Domenico Tedesco in pole per Roberto Piccoli

La società felsinea ha impresso una forte accelerata alla trattativa, piazzandosi decisamente in pole position per accaparrarsi le prestazioni del centravanti italiano. Come evidenziato da Il Resto del Carlino, il Bologna guidato da Domenico Tedesco sta intavolando un dialogo costante e proficuo con i dirigenti della Fiorentina sulla base di un prestito che prevede l’obbligo di riscatto a titolo definitivo. Questa formula avanzata dal club emiliano sta riscuotendo grande interesse, superando la concorrenza della Lazio, che resta alla finestra dopo il rifiuto incassato da Franjo Ivanovic.

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La cessione di Thijs Dallinga e l’arrivo di Roberto Piccoli

Il buon esito dell’intera operazione di mercato è strettamente legato a un’altra uscita strategica programmata dalla dirigenza emiliana per sfoltire il reparto offensivo. L’affare che porterà Roberto Piccoli a vestire la maglia del Bologna si sbloccherà definitivamente grazie alla cessione imminente del centravanti Thijs Dallinga. Sull’attaccante olandese si è registrato il forte pressing del Werder Brema, club tedesco che avrebbe sbaragliato la concorrenza di altre pretendenti pronte ad accaparrarselo. La partenza del centravanti libererà lo slot necessario per accogliere il nuovo rinforzo offensivo.