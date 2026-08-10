Avversari
Guai per il Mantova! Benaissa e Vesentini verso il forfait contro la Lazio in Coppa Italia
Guai per Francesco Modesto in vista di Lazio-Mantova di Coppa Italia! Sono a forte rischio Benaissa e Vesentini
Nel test conclusivo prima del debutto stagionale, il Mantova di Francesco Modesto haincassato una sconfitta di misura contro il Carpi, vedendosi sfuggire la 16esima edizione del Memorial Cappelletti. A pesare sul bilancio della serata non è soltanto il punteggio, ma soprattutto le pessime notizie arrivate dal campo sul fronte condizioni fisiche.
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Doppi guai fisici per le scelte di Modesto
L’attenzione dello staff tecnico è interamente rivolta alle condizioni di Benaissa e Vesentini, costretti a fermarsi nel corso del match a causa di problematiche fisiche. Per il primo si tratta di una distorsione alla caviglia, mentre il secondo ha riportato un trauma alla clavicola. Entrambi i profili verranno sottoposti agli accertamenti strumentali delle prossime ore per stabilire l’entità dei rispettivi stop.
Emergenza totale per il Mantova verso la Coppa
Il doppio infortunio complica notevolmente i piani dell’allenatore Modesto, che rischia di trovarsi le scelte obbligate proprio nel momento più delicato della preparazione estiva. Con i tempi di recupero ancora da quantificare, la formazione virgiliana si ritrova a dover gestire un’improvvisa emergenza in rosa prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.
Il Mantova atteso dal match d’esordio contro la Lazio
Il primo banco di prova stagionale è ormai alle porte: il Mantova scenderà infatti in campo il 16 agosto allo Stadio Olimpico per sfidare la Lazio nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Un appuntamento prestigioso ma severo, a cui la squadra rischia di presentarsi con una formazione rimaneggiata
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