Nicolato: «Ivanovic? Il Benfica deve fare cassa! Fossi la Lazio valuterei altre strade»

Francesco Nicolato, agente FIFA ed esperto di calcio portoghese, è intervenuto sul caso “Ivanovic”. La rivelazione emersa

Il mercato della Serie A continua a regalare intrecci e sorprese! Ai microfoni di TMW Radio, l’agente FIFA ed esperto di calcio portoghese Francesco Nicolato ha analizzato alcuni movimenti delle squadre italiane, soffermandosi anche sul caso legato a Ivanovic e alla Lazio.

Il centravanti del Benfica era stato accostato al club biancoceleste, ma la trattativa non è andata a buon fine. Il giocatore avrebbe infatti scelto una destinazione differente, preferendo il trasferimento al Lens per avere la possibilità di disputare la Champions League. Una decisione che ha cambiato gli scenari di mercato per i biancocelesti. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

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«Ivanovic e il rifiuto alla Lazio? Il Benfica lo ha acquistato per 20 milioni di euro e in precedenza ha respinto anche la proposta del Fenerbahce, che era arrivato a mettere sul tavolo 40 milioni. Oggi il club portoghese ha la necessità di fare cassa e punta a una cessione importante: la richiesta si aggira intorno ai 50-60 milioni, mentre la clausola rescissoria è fissata a 80. Probabilmente se ne parlerà nelle fasi finali del mercato, anche se il Benfica si sta già muovendo per individuare un sostituto.

Se fossi nei panni della Lazio, valuterei altre strade. Non spenderei 40 milioni per questo tipo di operazione, ma andrei alla ricerca di profili differenti, magari giovani e in crescita, pescando da campionati meno attenzionati in Europa oppure guardando anche a Spagna, Francia o al mercato sudamericano».