Mandas tra i protagonisti di questo precampionato! Da inizio incerto a percorso in crescendo: l’analisi

Mandas tra i protagonisti di questo precampionato conclusosi con sei vittorie in amichevole! L’analisi del suo percorso

Si è conclusa con sei successi consecutivi la striscia di amichevoli estive per la Lazio. In attesa dei rinforzi dal calciomercato, il tecnico Rino Gattuso comincia a raccogliere indicazioni positive dai suoi uomini simbolo. Tra le note più liete del precampionato biancoceleste brilla la crescita di Christos Mandas, il portiere greco chiamato a raccogliere un’eredità pesante tra i pali.

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Le scelte di Gattuso sul ruolo di Mandas

L’allenatore calabrese ha voluto blindare Mandas fin dal primo giorno di raduno, affidandogli le chiavi della porta laziale dopo la cessione di Ivan Provedel all’Inter. Nonostante i rumors di mercato che vedevano la Fiorentina sulle sue tracce, la società e lo staff tecnico hanno confermato totale fiducia nel classe 2001.

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La crescita di Mandas nel precampionato

L’inizio della preparazione non era stato privo di incertezze per l’estremo difensore elleno, appaiono inizialmente contratto. Le ultime prestazioni hanno evidenziato un lieve crescendo, come dimostra il test dello Stirpe contro il Frosinone, vinto 1-2 grazie alla doppietta di Zaccagni, Mandas è risultato decisivo con interventi provvidenziali.

I prossimi impegni di Mandas in Coppa Italia

I segnali lanciati dal portiere rappresentano una garanzia fondamentale per la squadra in vista del debutto ufficiale. Mandas e compagni saranno infatti chiamati a confermare le buone sensazioni mostrate in estate il prossimo 16 agosto, quando la Lazio sfiderà il Mantova nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.