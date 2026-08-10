News
Mandas tra i protagonisti di questo precampionato! Da inizio incerto a percorso in crescendo: l’analisi
Mandas tra i protagonisti di questo precampionato conclusosi con sei vittorie in amichevole! L’analisi del suo percorso
Si è conclusa con sei successi consecutivi la striscia di amichevoli estive per la Lazio. In attesa dei rinforzi dal calciomercato, il tecnico Rino Gattuso comincia a raccogliere indicazioni positive dai suoi uomini simbolo. Tra le note più liete del precampionato biancoceleste brilla la crescita di Christos Mandas, il portiere greco chiamato a raccogliere un’eredità pesante tra i pali.
Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna ad essere il leader? Le novità sul Flaminio e le conferenze stampa
Le scelte di Gattuso sul ruolo di Mandas
L’allenatore calabrese ha voluto blindare Mandas fin dal primo giorno di raduno, affidandogli le chiavi della porta laziale dopo la cessione di Ivan Provedel all’Inter. Nonostante i rumors di mercato che vedevano la Fiorentina sulle sue tracce, la società e lo staff tecnico hanno confermato totale fiducia nel classe 2001.
La crescita di Mandas nel precampionato
L’inizio della preparazione non era stato privo di incertezze per l’estremo difensore elleno, appaiono inizialmente contratto. Le ultime prestazioni hanno evidenziato un lieve crescendo, come dimostra il test dello Stirpe contro il Frosinone, vinto 1-2 grazie alla doppietta di Zaccagni, Mandas è risultato decisivo con interventi provvidenziali.
I prossimi impegni di Mandas in Coppa Italia
I segnali lanciati dal portiere rappresentano una garanzia fondamentale per la squadra in vista del debutto ufficiale. Mandas e compagni saranno infatti chiamati a confermare le buone sensazioni mostrate in estate il prossimo 16 agosto, quando la Lazio sfiderà il Mantova nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.
News
Virata decisa su Pinamonti! Trattativa in corso tra Lazio e Sassuolo
La Lazio intende provare l’affondo per Andrea Pinamonti: è in corso una trattativa per capire la fattilibilità dell’operazione Il calciomercato...
Gimenez si allontana dalla Lazio! Trattativa avanzatissima tra Porto e Milan
Gimenez si allontana dalla Lazio! E’ in corso una trattativa avanzatissima tra Porto e Milan per l’attaccante messicano Il calciomercato...
Dieng Lazio, sirene francesi per l’attaccante! Il Nizza vuole tentare l’affondo
Dieng Lazio, anche il Nizza monitora l’attaccante accostato ai biancocelesti nelle ultime settimane. I dettagli Il nome di Bamba Dieng...